Минобороны: Армия России заняла Песчаное в ДНР

Армия России заняла Песчаное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над населенным пунктом был установлен военнослужащими Центральной группировки войск. В военном ведомстве отметили решительные действия, которые позволили бойцам установить контроль над Песчаным.

За последние сутки в ходе боев на указанном направлении противник потерял свыше 615 человек, подчеркнули в Минобороны. Помимо этого, было уничтожено семь бронемашин Вооруженных сил Украины и девять орудий полевой артиллерии, в том числе западных образцов.

Ранее 13 января глава ДНР Денис Пушилин рассказал о переходе про контроль Российской армии литиевых месторождений возле населенного пункта Шевченко. Он напомнил, что месторождения представляют большой интерес для Запада. «Но на данный момент это все находится под контролем [России]», — добавил он.