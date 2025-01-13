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12:06, 13 января 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России заняла Песчаное в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Армия России заняла Песчаное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над населенным пунктом был установлен военнослужащими Центральной группировки войск. В военном ведомстве отметили решительные действия, которые позволили бойцам установить контроль над Песчаным.

За последние сутки в ходе боев на указанном направлении противник потерял свыше 615 человек, подчеркнули в Минобороны. Помимо этого, было уничтожено семь бронемашин Вооруженных сил Украины и девять орудий полевой артиллерии, в том числе западных образцов.

Ранее 13 января глава ДНР Денис Пушилин рассказал о переходе про контроль Российской армии литиевых месторождений возле населенного пункта Шевченко. Он напомнил, что месторождения представляют большой интерес для Запада. «Но на данный момент это все находится под контролем [России]», — добавил он.

ЖЗЛ
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