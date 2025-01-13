Пушилин: литиевые месторождения возле Шевченко перешли под контроль России

Литиевые месторождения у взятого населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) перешли под контроль России. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения, они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем РФ», — рассказал чиновник.

По его словам, удержание Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Шевченко, близ которого и находятся месторождения, связаны с заявлениями президента республики Владимира Зеленского, который предлагал Западу ресурсы в обмен на активную поддержку.

Помимо этого, Пушилин отметил, что продвижение российских войск продолжилось на данном участке фронта, уменьшая возможности ВСУ закрепиться на подступах к Красноармейску (украинское название города — Покровск).

Ранее Пушилин сообщил, что подразделениям ВС России осталось преодолеть семь километров до границы Днепропетровской области. По его словам, цифра не является точной, поскольку линия фронта меняется и находится вне населенных пунктов.