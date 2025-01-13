Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:39, 13 января 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о взятии литиевых месторождений в ДНР

Пушилин: литиевые месторождения возле Шевченко перешли под контроль России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Литиевые месторождения у взятого населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) перешли под контроль России. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения, они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем РФ», — рассказал чиновник.

По его словам, удержание Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Шевченко, близ которого и находятся месторождения, связаны с заявлениями президента республики Владимира Зеленского, который предлагал Западу ресурсы в обмен на активную поддержку.

Помимо этого, Пушилин отметил, что продвижение российских войск продолжилось на данном участке фронта, уменьшая возможности ВСУ закрепиться на подступах к Красноармейску (украинское название города — Покровск).

Ранее Пушилин сообщил, что подразделениям ВС России осталось преодолеть семь километров до границы Днепропетровской области. По его словам, цифра не является точной, поскольку линия фронта меняется и находится вне населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о попытке ВСУ атакой по объекту в России прервать подачу газа в Европу

      В России открыли школу с углубленным изучением алтайского языка

      Раскрыто имя нового лидера ХАМАС в Газе

      Пьяный мужчина напал с ножом на персонал и посетителей магазина в Подмосковье

      Изгнанного со своего острова знаменитого отшельника не стало

      Россиянин установил сотрудничество с СБУ и хранил оружие для применения против России

      В Банке России рассказали об источниках выплат вкладчикам по высоким процентам

      Папарацци сняли 43-летнюю Алессандру Амбросио в откровенном образе

      Двое боевиков украинского нацбатальона «Айдар» получили в России по 18 лет лишения свободы

      Пушилин рассказал о взятии литиевых месторождений в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше