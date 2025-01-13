Пушилин рассказал о продвижении ВС России к Днепропетровской области

Пушилин: ВС России остается семь километров до границы Днепропетровской области

Подразделениям Вооруженных сил России осталось преодолеть семь километров до границы Днепропетровской области с территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«До западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью, по последним данным, остается порядка семи километров», — рассказал Пушилин.

По его словам, цифра не является точной, поскольку линия фронта меняется и находится вне населенных пунктов, но ВС России продолжают свое наступление.

Ранее Пушилин сообщил, что взятый российскими войсками Курахово в ДНР будет восстанавливаться после сильных повреждений, полученных в ходе боев за город.