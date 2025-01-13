Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:57, 13 января 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России к Днепропетровской области

Пушилин: ВС России остается семь километров до границы Днепропетровской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделениям Вооруженных сил России осталось преодолеть семь километров до границы Днепропетровской области с территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«До западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью, по последним данным, остается порядка семи километров», — рассказал Пушилин.

По его словам, цифра не является точной, поскольку линия фронта меняется и находится вне населенных пунктов, но ВС России продолжают свое наступление.

Ранее Пушилин сообщил, что взятый российскими войсками Курахово в ДНР будет восстанавливаться после сильных повреждений, полученных в ходе боев за город.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Реалистичное видение будущего». Трамп признал, что Россию не вытеснить с бывших территорий Украины

      Американский сенатор предвидел «шок и трепет» от «бури указов» Трампа

      Китай запустил спутники CentiSpace-1

      В российском регионе рассказали о сравнявшихся ценах на птицу и свинину

      Россиян предупредили об угрожающей одному южному региону опасности

      Пушилин рассказал о продвижении ВС России к Днепропетровской области

      В ДНР рассказали о расстреле семьи бойцами ВСУ

      Женщина проснулась от странного шума и обнаружила дома незнакомца в маске

      В Крыму оценили позицию Трампа о «вытеснении» России с бывших территорий Украины

      Генпрокуратура вернула в СКР дело обвиняемого в расправе российского экс-сенатора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше