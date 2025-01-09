Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:12, 9 января 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о планах по восстановлению Курахово

Пушилин: город Курахово в ДНР будет восстанавливаться после сильных повреждений
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Взятый российскими войсками Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) будет восстанавливаться после сильных повреждений, полученных в ходе боев за город. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Город достаточно сильно поврежден. Безусловно, специалисты дадут понимание по восстановлению, но можно сказать уже исходя из места расположения населенного пункта (...) что Курахово будет восстанавливаться», — сказал он.

Минобороны России 6 января сообщило, что российские военные полностью взяли под контроль Курахово в ДНР. По данным оборонного ведомства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратили город в крупный укрепрайон, который обороняли более 15 тысяч солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Армении поддержало проект о присоединении к ЕС. Как скоро Ереван сможет стать его полноправным членом?

      Доходы России от вывоза одного лакомства заметно выросли

      Задержание девушки за передачу данных о ВС России Украине попало на видео

      Продавец пиротехники попал под следствие из-за травмирования двоих российских школьников

      Армия России начала бои за Суджу

      Крокодил утащил под воду военного на глазах у его товарища

      Сроки новых выборов президента Украины предсказали

      Иностранцы похитили добытое на российском прииске золото на 16 миллионов рублей

      Врач рассказал о способах избежать травм зимой

      Номинантов на «Оскар» объявят позже из-за пожаров в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше