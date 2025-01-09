В ДНР рассказали о планах по восстановлению Курахово

Пушилин: город Курахово в ДНР будет восстанавливаться после сильных повреждений

Взятый российскими войсками Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) будет восстанавливаться после сильных повреждений, полученных в ходе боев за город. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Город достаточно сильно поврежден. Безусловно, специалисты дадут понимание по восстановлению, но можно сказать уже исходя из места расположения населенного пункта (...) что Курахово будет восстанавливаться», — сказал он.

Минобороны России 6 января сообщило, что российские военные полностью взяли под контроль Курахово в ДНР. По данным оборонного ведомства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратили город в крупный укрепрайон, который обороняли более 15 тысяч солдат.