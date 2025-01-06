ВС России взяли под контроль еще один город в ДНР

ВС России полностью взяли под контроль Курахово в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России полностью взяли под контроль город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе битвы за крупный город в юго-западной части Донбасса войска противника потеряли около 80 процентов личного состава. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 12 тысяч бойцов и примерно три тысячи единиц военной техники и вооружения.

В Минобороны заметили, что армия противника превратила город в мощный укрепрайон. Для его обороны ВСУ использовали более 15 тысяч солдат. Освобождение населенного пункта позволит прекратить обстрелы мирного населения Донецка, а также значительно затруднит тыловое и техническое обеспечение украинских войск на донецком направлении.

Также в оборонном ведомстве особенно выделили слаженную работу бойцов 5-й и 110-й мотострелковых бригад.

Ранее в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Горловку пострадал подросток. О тяжести полученной травмы у несовершеннолетнего пока не сообщается.