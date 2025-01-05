Подросток пострадал в результате удара ВСУ по Горловке

В результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Горловку пострадал подросток

При ударе украинских войск по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) пострадал подросток. Об этом сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram.

Несовершеннолетний был ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника. Тяжесть его состояния не уточняется.

Ранее стало известно, что за прошедшие дни новогодних праздников украинские военные 72 раза пытались атаковать территорию ДНР с помощью беспилотников. Один из дронов с 15 килограммами вызрывчатки направлялся в сторону узловой электроподстанции республики в Макеевке.