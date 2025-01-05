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22:39, 5 января 2025Бывший СССР

Подросток пострадал в результате удара ВСУ по Горловке

В результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Горловку пострадал подросток
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

При ударе украинских войск по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) пострадал подросток. Об этом сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram.

Несовершеннолетний был ранен в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника. Тяжесть его состояния не уточняется.

Ранее стало известно, что за прошедшие дни новогодних праздников украинские военные 72 раза пытались атаковать территорию ДНР с помощью беспилотников. Один из дронов с 15 килограммами вызрывчатки направлялся в сторону узловой электроподстанции республики в Макеевке.

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