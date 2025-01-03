В ДНР подсчитали число атак ВСУ за новогодние праздники

УФСБ по ДНР сообщило о подавлении 72 БПЛА ВСУ за новогодние праздники

За прошедшие дни новогодних праздников Вооруженные силы Украины (ВСУ) 72 раза пытались атаковать территорию Донецкой народной республики (ДНР) с помощью дронов. Об этом сообщила официальный представитель управления ФСБ России по ДНР Оксана Семесенко, передают «Известия».

Она пояснила, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» подавила беспилотные летательные аппараты противника. В частности, один из БПЛА самолетного типа с 15 килограммами вызрывчатки направлялся в сторону одной из узловых электроподстанций республики в Макеевке. Если бы атака оказалась успешной, энергоснабжение было бы нарушено в самой Макеевке, Донецке, также без электричества остались бы промышленные предприятия.

В середине декабря сообщалось, что «Купол Донбасса» за неделю сорвал более 130 воздушных атак ВСУ на территории ДНР. Один из беспилотников, вооруженный самодельным взрывным устройством, был обнаружен около объекта водоснабжения в Кировском районе Донецка.