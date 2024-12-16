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07:33, 16 декабря 2024Силовые структуры

В ФСБ сообщили о срыве более 130 воздушных атак в ДНР за прошедшую неделю

ФСБ: 138 дронов ВСУ перехватили за неделю в ДНР при помощи «Купола Донбасса»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Более 130 воздушных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) было сорвано при помощи системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» на территории Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, 138 украинских дронов перехватили над двумя городами республики — Донецком и Макеевкой. В частности, один из беспилотников, вооруженный самодельным взрывным устройством (СВУ), был обнаружен около объекта водоснабжения в Кировском районе Донецка.

В октябре УФСБ по ДНР сообщало о предотвращении 102 террористических атак украинских беспилотников. При этом, один из ударных FPV-дронов с СВУ на борту, был обнаружен и перехвачен рядом с гражданским объектом хранения горюче-смазочных материалов, а другой, осуществляющий разведку местности, подавили вблизи котельной.

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