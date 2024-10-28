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07:38, 28 октября 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла количество сорванных воздушных атак ВСУ за прошедшею неделю в ДНР

ФСБ: 102 атаки ВСУ сорваны в ДНР при помощи «Купола Донбасса» за прошлую неделю

Фото: Thomas Peter / Reuters

Более 100 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было сорвано за прошедшую неделю на территории Донецкой народной республики (ДНР). Такое количество раскрывает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, при помощи системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» над Донецком и Макеевкой было сорвано 102 террористических атаки украинских беспилотников. Один из ударных FPV-дронов, несущий на борту самодельное взрывное устройство, был перехвачен рядом с гражданским объектом хранения горюче-смазочных материалов, а другой, осуществляющий разведку местности, подавили вблизи котельной.

В середине октября сотрудники ФСБ сообщали о предотвращении 121 воздушной атаки украинских войск на территории Донецка и Макеевки за неделю. Все готовящиеся атаки дронов были сорваны при помощи системы «Купол Донбасса».

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      Олеся Мицкевич
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