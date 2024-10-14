ФСБ предотвратила более 120 атак украинских беспилотников в ДНР

ФСБ: «Купол Донбасса» в ДНР за неделю уничтожил 121 беспилотник ВСУ

Сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении 121 воздушной атаки украинских войск на территории Донецка и Макеевки за текущую неделю. Такое число раскрывает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Донецкой народной республике (ДНР).

Уточняется, что террористические атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сорваны при помощи системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». При этом два дрона обезвредили рядом с одним из учебных заведений и объектом энергетической инфраструктуры.

Неделей ранее при помощи «Купола Донбасса» ФСБ уничтожила более 100 дронов ВСУ. Один из беспилотников был сбит в Куйбышевском районе Донецка — с помощью него украинские военные пытались следить за территорией России.