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08:06, 7 октября 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила об уничтожении за неделю 103 беспилотников ВСУ «Куполом Донбасса»

ФСБ: «Купол Донбасса» за неделю уничтожил 103 беспилотника ВСУ

Фото: Globallookpress.com

За неделю с помощью системы защиты неба и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» были унитожены 103 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, украинский беспилотник сбили в Куйбышевском районе Донецка. ВСУ пытались с его помощью следить за территорией России. Также система РЭБ перехватила барражирующий боеприпас производства США в Макеевке. В нем была установлена кумулятивная боеголовка.

Взрывоопасные предметы обезвредили на полигоне.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ перехватили украинский дрон со взрывным устройством, который пытался совершить террористическую атаку на объект энергетического комплекса в Донецке. А Росгвардия уничтожила станцию спутниковой связи Starlink, которую использовали ВСУ в Черниговской области.

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      Екатерина Кашурникова
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