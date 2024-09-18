ФСБ перехватила дрон с бомбой при попытке атаки ВСУ энергообъекта в Донецке

ФСБ предотвратила террористическую атаку дрона ВСУ на энергообъект в Донецке

Сотрудники ФСБ перехватили украинский дрон со взрывным устройством, который пытался совершить террористическую атаку на объект энергетического комплекса в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Террористическую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) предотвратила система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», сработавшая в Куйбышевском районе города.

FPV-дрон нес начиненную поражающими элементами самодельную бомбу. Он был уничтожен накладным зарядом на месте. Жертв среди жителей нет, ущерба инфраструктуре не причинен, отметили в ФСБ.

Ранее, 18 сентября, сообщалось, что Росгвардия уничтожила станцию спутниковой связи Starlink, которую использовали ВСУ в Черниговской области