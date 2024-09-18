Росгвардия уничтожила станцию связи Starlink ВСУ под Черниговом

Росгвардия уничтожила станцию связи Starlink, используемую ВСУ под Черниговом

Росгвардия уничтожила станцию спутниковой связи Starlink, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Спецподразделение обнаружило опорный пункт с терминалом спутниковой связи в лесополосе во время воздушной разведки. После этого оператор БПЛА с помощью дрона с зажигательными боеприпасами нанес удар по цели.

В результате произошло возгорание украинского опорного пункта — место размещения противника выгорело вместе со станцией.

Ранее также Росгвардия показала видео уничтожения пунктов ВСУ в Курской области.