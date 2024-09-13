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11:24, 13 сентября 2024Силовые структуры

Росгвардия показала видео уничтожения пунктов ВСУ в Курской области

Росгвардия уничтожила в Курской области 5 пунктов, 3 станции и 50 военных ВСУ

Спецназ Росгвардии уничтожил в Курской области пять опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), три станции радиоэлектронной борьбы и до 50 человек личного состава. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве, где и предоставили видео.

На кадрах видны огневые позиции украинских военных и удары по ним.

В ходе воздушной разведки были получены данные о местонахождении ВСУ, после чего росгвардейцы с подразделениями Минобороны России провели успешный огневой налет на позиции противника. Российские войска применили танки Т-72Б3М, ПТРК «Корнет» и минометы 2Б11.

11 сентября сообщалось, что росгвардейцы выслеживают и уничтожают украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Курской области с помощью беспилотников.

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      Любовь Ширижик
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