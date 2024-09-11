Уничтожение диверсантов в Курской области Росгвардией попало на видео

Росгвардия уничтожает противника в Курской области с помощью дронов-камикадзе

Росгвардейцы выслеживают и уничтожают украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Курской области с помощью беспилотников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и показали видео работы российских военнослужащих.

На кадрах операторы управляют дронами, которые проводят разведку местности и передают координаты для уничтожения противника.

В ходе проведения контртеррористической операции росгвардейцы выслеживают бронетехнику и огневые позиции украинских войск, по которым затем артиллерия наносит удары. Также противника уничтожают беспилотники-камикадзе с боевым зарядом.

11 сентября сообщалось, что в ходе контрнаступления в Курской области российские военные, предварительно, вернули контроль над селом Обуховка.

