Уничтожение диверсантов в Курской области Росгвардией попало на видео

Росгвардейцы выслеживают и уничтожают украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Курской области с помощью беспилотников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и показали видео работы российских военнослужащих.
На кадрах операторы управляют дронами, которые проводят разведку местности и передают координаты для уничтожения противника.
В ходе проведения контртеррористической операции росгвардейцы выслеживают бронетехнику и огневые позиции украинских войск, по которым затем артиллерия наносит удары. Также противника уничтожают беспилотники-камикадзе с боевым зарядом.
11 сентября сообщалось, что в ходе контрнаступления в Курской области российские военные, предварительно, вернули контроль над селом Обуховка.