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13:01, 11 сентября 2024Силовые структуры

Уничтожение диверсантов в Курской области Росгвардией попало на видео

Росгвардия уничтожает противника в Курской области с помощью дронов-камикадзе

Росгвардейцы выслеживают и уничтожают украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Курской области с помощью беспилотников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и показали видео работы российских военнослужащих.

На кадрах операторы управляют дронами, которые проводят разведку местности и передают координаты для уничтожения противника.

В ходе проведения контртеррористической операции росгвардейцы выслеживают бронетехнику и огневые позиции украинских войск, по которым затем артиллерия наносит удары. Также противника уничтожают беспилотники-камикадзе с боевым зарядом.

11 сентября сообщалось, что в ходе контрнаступления в Курской области российские военные, предварительно, вернули контроль над селом Обуховка.

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      Любовь Ширижик
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