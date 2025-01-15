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15:27, 15 января 2025Бывший СССР

Стало известно о новой цели ВС России на Украине

«Царьград»: ВС РФ нацелились на подземные хранилища газа Украины
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Новой целью Вооруженных сил России (ВС РФ) стали подземные газовые хранилища Украины. Таким образом, еще один глобальный проект украинского президента Владимира Зеленского оказался на грани срыва, и у Киева скоро не останется никаких ресурсов для торговли с Западом. Об этом пишет «Царьград».

По данным издания, ВС РФ нанесли ракетный удар по львовскому городу Стрый, где расположено крупное подземное хранилище газа (ПХГ). Эту информацию подтвердил глава администрации Львовской области Максим Козицкий. Как уточнил военкор Евгений Поддубный, также в Стрые находится железнодорожный узел, через который идут поставки западного оружия, а уничтожение каждого такого состава уменьшает военный потенциал Украины.

«Царьград» напомнил, что ранее Зеленский предлагал странам Запада хранить свой газ в украинских ПХГ, заверяя, что Украина обладает полезной для партнеров инфраструктурой. Однако после атаки на ПХГ в Стрые этот проект уже не сможет быть осуществлен.

Кроме того, уничтожение газового подземного хранилища — большой удар и для самой Украины. В настоящее время страна испытывает энергодефицит, а заменить газ нечем, так как уголь больше не поступает. Единственная шахта в Покровске, снабжавшая сырьем энергетиков и металлургов, приостановила свою деятельность из-за боев в окрестностях города.

В августе прошлого года ВС России уничтожили на Украине крупнейшую газокомпрессорную станцию «Бильче-Волица». Она была второй по мощности в Европе. Разрушения получил компрессорный цех, который обеспечивал отбор и закачку газа в подземное газохранилище.

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