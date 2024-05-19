Российские военные уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию на Украине

Вооруженные силы России уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины

Вооруженные силы России уничтожили на Украине крупнейшую газокомпрессорную станцию «Бильче-Волица». Она была второй по мощности в Европе. Об этом пишет «Военное обозрение».

Газокомпрессорная станция располагалась во Львовской области. Российские военные уничтожили компрессорный цех, который обеспечивал отбор и закачку газа в подземное газохранилище. О других подробностях удара не сообщается.

Ранее украинские власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе.

В свою очередь, российские власти Харьковской области назвали мобилизацию в ряды ВСУ незаконной.