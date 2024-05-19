Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 19 мая 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию на Украине

Вооруженные силы России уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины
СюжетВзрывы в Харькове:
Бильче-Волыцко-Угерское ПХГ. Архивное фото

Бильче-Волыцко-Угерское ПХГ. Архивное фото. Фото: Alona_nikolaievych / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы России уничтожили на Украине крупнейшую газокомпрессорную станцию «Бильче-Волица». Она была второй по мощности в Европе. Об этом пишет «Военное обозрение».

Газокомпрессорная станция располагалась во Львовской области. Российские военные уничтожили компрессорный цех, который обеспечивал отбор и закачку газа в подземное газохранилище. О других подробностях удара не сообщается.

Ранее украинские власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе.

В свою очередь, российские власти Харьковской области назвали мобилизацию в ряды ВСУ незаконной.

Что думаешь? Оцени!
      Яна Лаушкина
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку

      «Спартак» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

      Невозможность ВСУ сдержать наступление ВС России под Харьковом объяснили

      Российские военные уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию на Украине

      Политолог объяснил ситуацию вокруг легитимности Зеленского

      В крупных городах России подорожала аренда однокомнатных квартир

      Названы последствия уничтожения крупнейшей газокомпрессорной станции Украины

      В ДР Конго ликвидировали лидера мятежников

      В Харькове произошла серия взрывов

      В США рассказали о безразличии Вашингтона к судьбе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше