В Харькове произошла серия взрывов

Украинские власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе

Украинские власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает в своем Telegram-канале издание «Страна» со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Ранее 18 мая Министерство обороны России сообщило, что группировка войск «Север» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ под Харьковом. В военном ведомстве отметили, что в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике «Иностранного легиона», 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны.

В свою очередь, российские власти Харьковской области назвали мобилизацию в ряды ВСУ незаконной. Как заявил заместитель главы Военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк, сотрудники центров комплектования похищают людей и оказывают физическое и психологическое давление и насилие. Он также указал, что эти действия противоречат законам самой Украины, а также международным конвенциям о правах человека.