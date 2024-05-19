Российские власти Харьковской области назвали мобилизацию в ряды ВСУ незаконной

Мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Харьковской области является незаконной, сотрудники центров комплектования похищают людей и оказывают физическое и психологическое давление и насилие. Об этом заявил заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк, его слова приводит официальный Telegram-канал Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

«На территории региона функционируют так называемые территориальные центры комплектации, сотрудники которых занимаются незаконной мобилизацией местного населения Харьковской области», — сказал он.

Заместитель главы администрации указал, что эти действия противоречат законам самой Украины, а также международным конвенциям о правах человека.

Он призвал жителей Харьковской области сообщать российским властям о совершенных преступлениях, отметив, что после освобождения территории эта информация станет поводом для возбуждения уголовных дел.

Ранее российский олигарх Михаил Ходорковский (внесен в реестр иноагентов) выразил мнение, что к концу 2024 года Украина может потерять Харьков, а к середине следующего — Одессу. Он отметил, что даже с учетом помощи США реальное соотношение расходов на боевые действия — «два с половиной к одному в пользу [президента России Владимира] Путина».