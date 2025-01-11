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12:23, 11 января 2025Россия

Минобороны заявило о контроле еще над одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны России сообщило о контроле над населенным пунктом Шевченко в ДНР
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что взять под контроль территорию удалось войскам группировки войск «Центр». Она же нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины и бригады нацгвардии в ДНР.

В зоне ответственности «Центра» противник потерял до 535 военнослужащих, а также танк Leopard и четыре бронированные машины. В числе уничтоженной техники в том числе два бронетранспортера М113 и три автомобиля.

Армия России продолжает наступление в республиках Донбасса. За неделю с 4 по 10 января российские военные взяли под контроль три населенных пункта. Бойцы группировки войск «Запад» установили контроль над селом Надия в ДНР. Помимо того, военнослужащие группировок «Юг» и «Центр» взяли город Курахово и село Даченское в ДНР.

ЖЗЛ
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