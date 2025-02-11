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09:20, 11 февраля 2025Бывший СССР

На Украине началась вторая волна массированных ракетных ударов по военным объектам

«ВХ» сообщила о начале второй волны массированных ударов на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На Украине началась вторая волна массированных ракетных ударов по военным объектам. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«[Бомбардировщики] Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет. "Прием" ожидается в 08:30-09:00 по московскому времени», — говорится в публикации.

Отмечается, что ранее утром атака осуществлялась с использованием авиационных крылатых ракет X-69 и ракетных комплексов «Искандер».

Утром 11 февраля на Украине сообщили о массированном ракетном ударе российских войск. В Воздушных силах Украины утверждалось, что со стороны Черного моря якобы могли быть запущены крылатые ракеты «Калибр».

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