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12:20, 31 января 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

Deep State: Российские военные продвинулись в Нелиповке и Котлино в ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram.

По информации ресурса, продвижение Вооруженных сил (ВС) России было зафиксировано в Нелиповке и Котлино. Также российские подразделения достигли успехов в районе села Шевченко.

Ранее стало известно об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. После этого ВС России продвинулись в центре села Каменское.

Также сообщалось о продвижении армии России к южной окраине Красноармейска (украинское название города — Покровск) в ДНР. Это признали в Нацгвардии Украины.

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