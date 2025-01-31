На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

Deep State: Российские военные продвинулись в Нелиповке и Котлино в ДНР

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram.

По информации ресурса, продвижение Вооруженных сил (ВС) России было зафиксировано в Нелиповке и Котлино. Также российские подразделения достигли успехов в районе села Шевченко.

Ранее стало известно об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. После этого ВС России продвинулись в центре села Каменское.

Также сообщалось о продвижении армии России к южной окраине Красноармейска (украинское название города — Покровск) в ДНР. Это признали в Нацгвардии Украины.

