На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram.
По информации ресурса, продвижение Вооруженных сил (ВС) России было зафиксировано в Нелиповке и Котлино. Также российские подразделения достигли успехов в районе села Шевченко.
Ранее стало известно об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. После этого ВС России продвинулись в центре села Каменское.
Также сообщалось о продвижении армии России к южной окраине Красноармейска (украинское название города — Покровск) в ДНР. Это признали в Нацгвардии Украины.