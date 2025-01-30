Нацгвардия Украины подтвердила продвижение ВС России к Красноармейску

Нацгвардия Украины: ВС России продвинулись к южной окраине Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к южной окраине подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, передает УНИАН.

«[Противник] продолжает вести наступательные действия и в отношении населенных пунктов в районе Покровска, так и по южному флангу самого Покровска», — подчеркнул представитель украинской Нацгвардии.

Музычук подтвердил продвижение ВС России на покровском (красноармейском) направлении в ДНР и указал на проблемы украинских военных из-за погодных условий. По его словам, российские войска успешно используют тактику малых пехотных групп в условиях тумана.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил об угрозе попадания ВСУ в мешок у Красноармейска. Он уточнил, что ВСУ пытаются сильно сопротивляться на участке севернее Селидово, ближе к Красноармейску.