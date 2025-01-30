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11:44, 30 января 2025Бывший СССР

В ДНР заявили об угрозе попадания ВСУ в мешок у Красноармейска

Кимаковский: ВСУ могут попасть в мешок в Красноармейске, как в Великой Новоселке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попасть в мешок в Красноармейске (украинское название города — Покровск), как в Великой Новоселке. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Он уточнил, что ВСУ пытаются сильно сопротивляться на участке севернее Селидово, ближе к Красноармейску. По его данным, туда направляют 150-е бригады. Кимаковский назвал целью украинских войск удержать движение российских сил к Днепропетровской области.

«Чтобы у нас с запада и на север не было охвата Красноармейска, потому что у нас же идет еще охват со стороны Мирнограда. (…) Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника», — сказал советник главы ДНР. В таком случае ВСУ будут вынуждены выйти из этого мешка, или их ждет то же самое, что произошло в Великой Новоселке, добавил он.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске. По его мнению, предприятие было решено взорвать, чтобы оно не досталась России.

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