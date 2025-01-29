Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:27, 29 января 2025Бывший СССР

ВСУ подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие на Украине

Гагин: ВСУ подорвали шахту в Красноармейске по приказу олигарха Ахметова
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название — Покровск) по приказу украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Да, действительно, была информация о подрыве шахты. Эта шахта относится к компании "Метинвест" Ахметова. Как раз именно по его приказу ее взорвали», — сказал он.

По словам Гагина, шахту было решено взорвать, чтобы она не досталась России. Он подчеркнул, что это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине. Эксперт добавил, что это решение угрожает существованию металлургической промышленности Украины. Он также отметил, что добытый на шахте уголь также экспортировался в другие страны.

Эксперт заявил, что после взятия Красноармейска российскими войсками будет необходимо провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его восстановления в будущем.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что ВСУ заминировали вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское». Отмечается, что всего добыча коксующегося угля велась на трех вентиляционных стволах, два из которых уже были взорваны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули массовые протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      Европа заключила контракт на миссию к «русской планете»

      В Крыму отчитались о выделении земли участникам спецоперации

      Мужчина прожил 120 дней под водой и побил рекорд

      Безработный россиянин изнасиловал двух односельчанок и попал под статью

      Имущество сына Порошенко арестовали из-за уклонения от службы

      Обнародован список вошедших в программу льготного автокредитования

      Российская путешественница объяснила популярность секс-туров среди соотечественников

      Финляндия нашла выход из лесопромышленного кризиса

      В Москве курьер украл цифры этажа и квартир в элитном ЖК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше