ВСУ подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие на Украине

Гагин: ВСУ подорвали шахту в Красноармейске по приказу олигарха Ахметова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название — Покровск) по приказу украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Да, действительно, была информация о подрыве шахты. Эта шахта относится к компании "Метинвест" Ахметова. Как раз именно по его приказу ее взорвали», — сказал он.

По словам Гагина, шахту было решено взорвать, чтобы она не досталась России. Он подчеркнул, что это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине. Эксперт добавил, что это решение угрожает существованию металлургической промышленности Украины. Он также отметил, что добытый на шахте уголь также экспортировался в другие страны.

Эксперт заявил, что после взятия Красноармейска российскими войсками будет необходимо провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его восстановления в будущем.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что ВСУ заминировали вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское». Отмечается, что всего добыча коксующегося угля велась на трех вентиляционных стволах, два из которых уже были взорваны.