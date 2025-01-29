ТАСС: ВСУ заминировали главный вентствол шахтоуправления «Покровское» в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское» к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Главный вентствол шахты заминирован, наши войска к предприятию подошли вплотную, там идут бои», — рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что в районах сел Песчаное и Котлино уже взорваны вентиляционные стволы под номерами один и два.

В силовых структурах отметили, что всего добыча коксующегося угля велась на трех вентиляционных стволах.

В ноябре 2024 года источники ТАСС в силовых структурах сообщали, что подразделения ВСУ, отступая из Селидово, заминировали колодцы и подходы к скважинам в населенном пункте. Кроме того, отмечается, что украинские военные также минировали дома, в которых были расквартированы.