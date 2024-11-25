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11:21, 25 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ заминировали колодцы и скважины в Селидово

ТАСС: ВСУ заминировали в Селидово колодцы и скважины при отступлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая из Селидово, заминировали колодцы и подходы к скважинам в населенном пункте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Минировалась местная инфраструктура, включая колодцы и подходы к скважинам, видимо, для того, чтобы полностью лишить местных воды», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что, помимо этого, ВСУ минировали и дома, в которых были расквартированы, используя мины западного производства и самодельные взрывные устройства.

Ранее местный житель Селидово Владимир Романенко рассказал, как солдаты ВСУ расстреляли женщину в городе. По его словам, она находилась в доме, когда зашли украинские военные. Затем женщина вышла на улицу, а потом, вспомнив, что забыла документы, вернулась обратно, но после этого уже не выходила.

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