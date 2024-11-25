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08:40, 25 ноября 2024Бывший СССР

Житель Селидово рассказал о расстреле солдатами ВСУ мирной жительницы

Житель Селидово Романенко рассказал об убийстве мирной жительницы солдатами ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Levin / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли женщину в городе Селидово (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал местный житель Владимир Романенко.

По его словам, она находилась в доме, когда зашли украинские военные. Затем женщина вышла на улицу, а потом, вспомнив, что забыла документы, вернулась обратно, но после этого уже не выходила. Позднее ее тело обнаружил зять. «Пошел туда, а она в голову расстреляна. Он ее похоронил, забрал и отвез», — поделился собеседник агентства.

Ранее Романенко сообщил, что солдаты ВСУ убили и сожгли его семью. Один из них заставил его родственников встать лицом к стене и начал стрелять.

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