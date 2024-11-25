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06:12, 25 ноября 2024Бывший СССР

Украинские военные расстреляли и сожгли семью в Селидово

РИА: житель освобожденного Селидово рассказал о расстреле ВСУ его семьи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Житель освобожденного российскими войсками города Селидово Владимир Романенко рассказал об убийстве военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) его семьи. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

По его словам, он выходил из туалета на улице, когда увидел украинского военного, который заставил его родственников встать лицом к стене. «Начинает стрелять, с моей жены начал, и пошел, он видел меня...», — сообщил собеседник агентства.

Романенко признался, что не помнит, как убегал, и стреляли ли в его сторону боец ВСУ. Когда он вернулся домой, то увидел, что члены его семьи «полностью сожжены». Останки близких мужчина похоронил во дворе дома.

Ранее житель Селидово рассказал, что французские наемники в Селидово по команде украинских военных расстреливали горожан. По его словам, при отходе из города в казнях также начали принимать участие бойцы Вооруженных сил Украины.

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