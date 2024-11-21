Житель Селидово: французские наемники в городе расстреливали мирных людей

Французские наемники в Селидово по команде украинских военных расстреливали горожан. О казни мирных людей рассказал местный житель из Селидово, передает РИА Новости.

«У них стояла задача расстреливать мирных жителей. Расстреливали французы. Были украинцы и французы. А ответ получали по рации на украинском языке», — рассказал очевидец.

Он добавил, что при отходе из города в казнях также начали принимать участие бойцы Вооруженных сил Украины.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что российские войска активно продвигаются на покровском направлении. По его словам, наиболее активные бои на этом участке фронта идут западнее Селидово.