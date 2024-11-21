Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:11, 21 ноября 2024Бывший СССР

Житель Селидово рассказал о расстреле мирных людей французскими наемниками

Житель Селидово: французские наемники в городе расстреливали мирных людей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Французские наемники в Селидово по команде украинских военных расстреливали горожан. О казни мирных людей рассказал местный житель из Селидово, передает РИА Новости.

«У них стояла задача расстреливать мирных жителей. Расстреливали французы. Были украинцы и французы. А ответ получали по рации на украинском языке», — рассказал очевидец.

Он добавил, что при отходе из города в казнях также начали принимать участие бойцы Вооруженных сил Украины.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что российские войска активно продвигаются на покровском направлении. По его словам, наиболее активные бои на этом участке фронта идут западнее Селидово.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля. В чем его обвиняют и как на это отреагировали в мире?

      В России призвали осудить действия Украины в отношении ядерных объектов

      Пролет беспилотника над многоквартирными домами в российском городе сняли на видео

      Млечный Путь оказался уникальной галактикой

      В ООН ордер на арест Нетаньяху назвали дипломатическим терроризмом

      На Украине заявили о повреждении трех ТЭС

      Глава IIHF назвал опасность для Овечкина при погоне за рекордом Гретцки

      Советник Трампа по национальной безопасности пригрозил МУС и ООН ответом за антисемитизм

      В Британии заявили о страхе перед Россией после удара ракетами Storm Shadow

      В Германии назвали верным одно решение Шольца по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше