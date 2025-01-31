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04:08, 31 января 2025Бывший СССР

Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

Рогов: Российские войска продвинулись в Каменском Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные отразили атаку ВСУ в селе Каменское на Запорожской линии фронта. В результате этого бойцы РФ продвинулись в центре населенного пункта, проинформировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Противник предпринял попытку контратаки в Каменском, но для него все закончилось очень печально. Наши войска не просто отбили контратаку, но и продвинулись севернее, расширив участок контроля в центральной части села», — уточнил Рогов.

Днем ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские военные устроили артиллерийский обстрел Запорожской области. Он также предупредил о появлении дронов ВСУ в небе над Запорожьем. Рогов призвал жителей региона проследовать в укрытия.

При этом Рогов рассказал и о том, что ВС России продвигаются к Запорожской области после взятия под контроль населенного пункта Великая Новоселка. Продвижение бойцов также зафиксировано в районе ботанического заказника Балка Северная.

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