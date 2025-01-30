Рогов: ВСУ нанесли артиллерийские удары по Каменке-Днепровской в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили артиллерийский обстрел Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

«Боевики ВСУ наносят артиллерийские удары по городу Каменка-Днепровская, а также в районе населенных пунктов Водяное и Великая Знаменка в Запорожской области», — сообщил политик.

Рогов также предупредил о появлении украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Запорожьем. Он призвал жителей региона проследовать в укрытия.

Ранее Рогов заявлял, что ВСУ используют дроны для дистанционного минирования в Запорожской области. По его словам, для этого украинские военные применяют тяжелые беспилотники типа «Баба-яга».