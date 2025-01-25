Рогов заявил об использовании ВСУ дронов для минирования в Запорожской области

Рогов: ВСУ используют дроны для дистанционного минирования в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять тяжелые беспилотные летательные аппараты типа «Баба-яга» для дистанционного минирования территории в районах возможного продвижения ВС России. Об этом проинформировал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, пишет ТАСС.

«Сейчас началось массированное дистанционное минирование при помощи тяжелых дронов типа "Баба-яга", на запорожском фронте десятки подобных БПЛА каждую ночь минируют территорию на ореховском и васильевском направлениях», — уточнил он.

22 января Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины получили партию оружия из США через Польшу. По его словам, поступила оперативная информация о доставке на территорию Украины новой партии оружия из Штатов.

До этого Рогов сообщил, что отступающие подразделения Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР) повсеместно пытаются уничтожить шахты.

