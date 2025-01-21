Рогов заявил, что ВСУ при отступлении в ДНР подрывают стволы шахт

Отступающие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) повсеместно пытаются уничтожить шахты. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Чиновник прокомментировал заявление главы ДНР Дениса Пушилина о том, что ВСУ при взорвали шахту под Красноармейском, чтобы России было труднее восстановить предприятие. «Шахта в Белицком не первая. ВСУ повсеместно сейчас подрывают стволы шахт, уничтожают административные здания и техническую документацию, чтобы устроить выжженную землю», — сказал он.

20 января Пушилин отметил, что противник не считает территорию ДНР своей землей и поэтому старается нанести ущерб, даже отступая из населенных пунктов.