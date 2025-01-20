Пушилин: ВСУ при отступлении взорвали шахту в Белицком в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении взорвали шахту в Белицком под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Противник не считал и не считает [ДНР] своей землей и старается нанести ущерб даже отступая из населенных пунктов. У нас есть информация, что шахта в населенном пункте Белицкое под Красноармейском была взорвана», — сказал он.

По словам чиновника, украинские военные наносят ущерб объектам на территории республики, чтобы российским властям было труднее их восстановить и обеспечить местное население всем необходимым.

Ранее Пушилин заявил, что разрушения в Курахово после отступления из него бойцов ВСУ сопоставимы с теми, какие были в Авдеевке после боев за город. При этом, по его словам, их значительно меньше, чем было в Угледаре.