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14:45, 18 января 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о состоянии Курахово после взятия города под контроль

Глава ДНР Пушилин: разрушения в Курахово сопоставимы с Авдеевкой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о состоянии города Курахово после отхода ВСУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Пушилин посетил Курахово после взятия города под контроль. По его словам, разрушения в городе сопоставимы с тем, в каком состоянии была Авдеевка после боев в ней. При этом повреждений на порядок меньше, чем в Угледаре.

«Есть возможность сегодня оценить обстановку в Курахове. Что могу сказать: в целом ситуация такая, что есть и целые дома, есть практически целые, есть уничтоженные, но в целом можно говорить, что получше на порядок, чем в Угледаре», — отметил Пушилин.

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Ранее пленный украинский солдат Игорь Войтко поведал, что последние военнослужащие ВСУ, которые оставались в Курахово, оказались под угрозой огня за попытку отхода. Как утверждает пленный, солдат предупредили, что обочина, а также сам населенный пункт были заминированы.

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