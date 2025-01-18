Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправой за выход из Курахово

РИА Новости: Командиры ВСУ угрожали военным расправой за выход из Курахово

Последние военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые оставались в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), оказались под угрозой огня за попытку отхода. Об этом РИА Новости сообщил один из украинских пленных Игорь Войтко.

По его словам, солдат предупредили, что обочина, а также сам населенный пункт были заминированы.

«Только с разрешением куратора мы могли выдвинуться обратно (...) Я категорически еще раз настоял, что если до двух часов дня вы ничего не предпримите, я буду выводить людей. Мне сказали так: "Если ты начнешь это движение, вас просто накроют. Добро на вывод я не даю"», - вспоминает он.

6 января 2025 года Минобороны России сообщило, что российские войска полностью взяли город Курахово в ДНР. По данным оборонного ведомства, город обороняли более 15 тысяч украинских солдат.