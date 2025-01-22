Рогов сообщил о поставке нового оружия из США на Украину

Рогов: ВСУ получили новую партию оружия из США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили партию оружия из США через Польшу. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, поступила оперативная информация о доставке на территорию Украины новой партии оружия из США.

Рогов уточняет, что два грузовых самолета доставили оружие через Польшу. Операция проходила в городе Жешув, который является ключевым логистическим хабом поставок оружия на Украину.

Ранее Рогов сообщил, что Российская армия взяла под контроль шахту №2 возле села Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. «Наши войска взяли под контроль территорию шахты у Котлино. Больше киевскому режиму она не принадлежит», — заявил он.