Рогов: Армия России взяла под контроль шахту у села Котлино под Красноармейском

Российская армия взяла под контроль шахту номер два, расположенную возле села Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши войска взяли под контроль территорию шахты у Котлино. Больше киевскому режиму она не принадлежит», — сообщил Рогов.

21 января экс-замначальника украинского Генштаба, генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что Киев не сможет удержать Красноармейск с имеющимися ресурсами. Как он утверждает, войска Украины уже долгое время не могут остановить наступление ВС России из-за проблем с поставками вооружения.