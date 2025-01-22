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06:26, 22 января 2025Бывший СССР

Рогов рассказал о взятии Российской армии шахты у Котлино

Рогов: Армия России взяла под контроль шахту у села Котлино под Красноармейском
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль шахту номер два, расположенную возле села Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши войска взяли под контроль территорию шахты у Котлино. Больше киевскому режиму она не принадлежит», — сообщил Рогов.

21 января экс-замначальника украинского Генштаба, генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что Киев не сможет удержать Красноармейск с имеющимися ресурсами. Как он утверждает, войска Украины уже долгое время не могут остановить наступление ВС России из-за проблем с поставками вооружения.

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