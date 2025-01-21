Генерал ВСУ Романенко: Украина не сможет удержать Красноармейск

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогут удержать Красноармейск (украинское название Покровск) с имеющимися ресурсами. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает ТАСС.

«С теми, которые есть в наличии, к сожалению, думаю, что нет», — заявил Романенко, отвечая на вопрос журналиста о достаточности сил и ресурсов в распоряжении ВСУ для удержания Красноармейска.

Он добавил, что украинская армия длительное время не может остановить наступление ВС России ввиду проблем с обеспечением вооружения, техникой и боеприпасами с одной стороны и проблем с мобилизацией и подготовкой военнослужащих с другой.

В конце 2024 года Романенко заявил, что Украина и ее вооруженные силы не могут вести боевые действия из-за нехватки ресурсов. По его словам, Киев тем не менее должен добиваться для себя «приемлемых условий» мира.