Генерал ВСУ выступил за прекращение боевых действий

Генерал ВСУ Романенко выступил за остановку ведения боевых действий

Украина и ее вооруженные силы не могут вести боевые действия из-за нехватки ресурсов. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает РИА Новости.

«Ресурсы вести войну (...) у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий», — заявил Романенко.

По его словам, Украина тем не менее должна добиваться для себя «приемлемых условий» мира.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что заявления украинских властей свидетельствуют о неготовности Киева к мирным переговорам с Москвой. Она напомнила, что ранее предложения по урегулированию конфликта на Украине были сформулированы президентом России Владимиром Путиным.