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11:48, 26 декабря 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ выступил за прекращение боевых действий

Генерал ВСУ Романенко выступил за остановку ведения боевых действий
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Украина и ее вооруженные силы не могут вести боевые действия из-за нехватки ресурсов. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает РИА Новости.

«Ресурсы вести войну (...) у нас ограничены, и надо выходить на паузу, останавливать ведение боевых действий», — заявил Романенко.

По его словам, Украина тем не менее должна добиваться для себя «приемлемых условий» мира.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что заявления украинских властей свидетельствуют о неготовности Киева к мирным переговорам с Москвой. Она напомнила, что ранее предложения по урегулированию конфликта на Украине были сформулированы президентом России Владимиром Путиным.

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