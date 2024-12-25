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17:39, 25 декабря 2024Бывший СССР

Захарова оценила готовность представителей Киева к переговорам

Захарова: заявления Киева свидетельствуют о неготовности к переговорам с Москвой
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergei Chuzavkov / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Заявления украинских властей свидетельствуют о неготовности Киева к мирным переговорам с Москвой. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнила, что ранее предложения по урегулированию конфликта на Украине были сформулированы президентом России Владимиром Путиным. Однако представители Киева продемонстрировали свою неготовность к таким шагам, оценила Захарова.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что ситуация с урегулированием конфликта гораздо сложнее, так как речь идет «не только о конкретных участниках переговоров». Дипломат добавила, что заявления спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о переговорах на условиях Киева не идут на пользу Украине.

Захарова также назвала провокацией любые вбросы в прессе об отправке иностранных войск на Украину. Она объяснила их желанием обострить и без того накаленную обстановку вокруг данного конфликта.

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