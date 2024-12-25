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16:53, 25 декабря 2024Мир

В МИД назвали провокацией вбросы об отправке иностранных войск на Украину

Захарова: любые вбросы об отправке иностранных войск на Украину — провокация
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Любые вбросы в прессе об отправке иностранных войск на Украину являются провокацией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Думаю, что в этот раз это было желание обострить и без того накаленную обстановку вокруг украинского кризиса», — подчеркнула дипломат.

Ранее разговоры о том, что Европа отправит на Украину свои войска, на Западе назвали теоретическими до тех пор, пока Украина не стабилизирует линию фронта. По мнению Foreign Policy, Россия будет готова пойти на заморозку конфликта только в том случае, если поймет, что не сможет одерживать военные победы в 2025 году.

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