FP: cтраны Европы не отправят войска на Украину до стабилизации линии фронта

Разговоры о том, что Европа отправит на Украину свои войска, на Западе назвали теоретическими. Такое мнение приводится в статье издания Foreign Policy.

«До тех пор, пока Украина не стабилизирует линию фронта, разговоры об отправке европейских войск носят чисто теоретический характер», — отмечается в материале.

По мнению Foreign Policy, Россия будет готова пойти на заморозку конфликта только в том случае, если поймет, что не сможет одерживать военные победы в 2025 году.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал самый быстрый способ завершить украинский конфликт. По его мнению, следует прекратить оказывать Киеву военную помощь и вывести с Украины всех американских военных. Это поспособствует началу переговоров между Россией и Украиной, считает Макгрегор.

