В США нашли способ завершить конфликт на Украине

Макгрегор предложил вывести с Украины всех американцев ради переговоров

США следует вывести всех американцев с территории Украины и прекратить поддержку Киева, эти меры позволят завершить конфликт и начать переговоры. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

«Самый быстрый способ завершить эту войну включает, во-первых, прекращение всей военной помощи. Во-вторых, следует вытащить с Украины всех американцев, в военной форме или без нее», — посоветовал Макгрегор.

По его словам, именно отказ Вашингтона от продолжения военной поддержки откроет дорогу для переговоров между Россией и Украиной.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условия переговоров с Украиной. По его словам, Россия готова вести переговоры на базе стамбульских договоренностей.