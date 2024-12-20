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05:23, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

В США нашли способ завершить конфликт на Украине

Макгрегор предложил вывести с Украины всех американцев ради переговоров
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

США следует вывести всех американцев с территории Украины и прекратить поддержку Киева, эти меры позволят завершить конфликт и начать переговоры. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

«Самый быстрый способ завершить эту войну включает, во-первых, прекращение всей военной помощи. Во-вторых, следует вытащить с Украины всех американцев, в военной форме или без нее», — посоветовал Макгрегор.

По его словам, именно отказ Вашингтона от продолжения военной поддержки откроет дорогу для переговоров между Россией и Украиной.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условия переговоров с Украиной. По его словам, Россия готова вести переговоры на базе стамбульских договоренностей.

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