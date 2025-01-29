Рогов: ВС РФ продвигаются к Запорожской области после взятия Великой Новоселки

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются к Запорожской области после взятия под контроль населенного пункта Великая Новоселка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, продвижение ВС РФ также зафиксировано в районе ботанического заказника Балка Северная. Рогов подчеркнул, что инициатива находится в руках российских военных.

29 января украинский аналитический проект DeepState признал потерю Великой Новоселки в ДНР. Уточнялось, что ВС России продвинулись около Песчаного на юго-западе от Красноармейска (украинское название города — Покровск) и Андреевки на западе от Курахово, а также в районе Надеждинки и Барановки.