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12:53, 29 января 2025Бывший СССР

Рогов сообщил о продвижении российских сил к Запорожской области

Рогов: ВС РФ продвигаются к Запорожской области после взятия Великой Новоселки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются к Запорожской области после взятия под контроль населенного пункта Великая Новоселка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, продвижение ВС РФ также зафиксировано в районе ботанического заказника Балка Северная. Рогов подчеркнул, что инициатива находится в руках российских военных.

29 января украинский аналитический проект DeepState признал потерю Великой Новоселки в ДНР. Уточнялось, что ВС России продвинулись около Песчаного на юго-западе от Красноармейска (украинское название города — Покровск) и Андреевки на западе от Курахово, а также в районе Надеждинки и Барановки.

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