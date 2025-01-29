На Украине признали потерю Великой Новоселки

DeepState: Российские войска взяли под контроль Великую Новоселку в ДНР

Hоссийские войска взяли Великую Новоселку в Донецкой народной республике (ДНР). Переход населенного пункта под контроль России признал в своем Telegram-канале украинский аналитический проект DeepState.

Отмечается, что бойцы Российской армии также продвинулись около Песчаного на юго-западе от Покровска и Андреевки на западе от Курахово, а также в районе Надеждинки и Барановки в ДНР.

О взятии Великой Новоселки 27 января сообщило Министерство обороны России. Как рассказали в оборонном ведомстве, операцию проводили подразделения группировки войск «Восток».

Ранее стало известно, что часть 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшей Великую Новоселку, была уничтожена в ходе взятия города. В российских силовых структурах сообщили, что подразделение продолжило существование и пополняется штрафниками.