Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:38, 29 января 2025Бывший СССР

На Украине признали потерю Великой Новоселки

DeepState: Российские войска взяли под контроль Великую Новоселку в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Hоссийские войска взяли Великую Новоселку в Донецкой народной республике (ДНР). Переход населенного пункта под контроль России признал в своем Telegram-канале украинский аналитический проект DeepState.

Отмечается, что бойцы Российской армии также продвинулись около Песчаного на юго-западе от Покровска и Андреевки на западе от Курахово, а также в районе Надеждинки и Барановки в ДНР.

О взятии Великой Новоселки 27 января сообщило Министерство обороны России. Как рассказали в оборонном ведомстве, операцию проводили подразделения группировки войск «Восток».

Ранее стало известно, что часть 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшей Великую Новоселку, была уничтожена в ходе взятия города. В российских силовых структурах сообщили, что подразделение продолжило существование и пополняется штрафниками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

      Стал известен самый проверяемый на допинг клуб РПЛ

      «Ангел» Victoria's Secret с голой грудью попала на обложку журнала

      В российском регионе перед судом предстанут пять мужчин за участие в массовой драке

      В австралийском автофургоне нашли взрывчатку и список целей для антисемитских атак

      Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

      Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

      16-летняя российская школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях

      Лолита заявила об отмене концертов

      Бойцы СВО записали видеообращение и потребовали справедливости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше