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09:26, 29 января 2025Бывший СССР

Потери оборонявшей Великую Новоселку бригады ВСУ оценили

ТАСС: Часть оборонявшей Великую Новоселку 110-й бригады ВСУ уничтожена
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Часть 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшей Великую Новоселку, уничтожена, однако подразделение не прекратило свое существование. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Группировка, которая находилась в Новоселке, большая ее часть, уничтожена», — рассказал собеседник агентства. По его словам, подразделение потеряло не несколько тысяч человек, а сотни. Кроме того, десятки украинских военных попали в плен.

Также сообщается, что в тылу ВСУ существует целый ряд концентрационных лагерей, откуда непрерывно пополняется бригада. Как отметили в силовых структурах, в основном туда отправляют штрафников: дезертиров, а также бывших и действующих заключенных.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что 110-я бригада ВСУ была уничтожена в Великой Новоселке. По его словам, до этого подразделение было обескровлено, поскольку часть техники, в основном иностранная, по решению командования была переброшена в Курскую область.

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