ТАСС: Часть оборонявшей Великую Новоселку 110-й бригады ВСУ уничтожена

Часть 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшей Великую Новоселку, уничтожена, однако подразделение не прекратило свое существование. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Группировка, которая находилась в Новоселке, большая ее часть, уничтожена», — рассказал собеседник агентства. По его словам, подразделение потеряло не несколько тысяч человек, а сотни. Кроме того, десятки украинских военных попали в плен.

Также сообщается, что в тылу ВСУ существует целый ряд концентрационных лагерей, откуда непрерывно пополняется бригада. Как отметили в силовых структурах, в основном туда отправляют штрафников: дезертиров, а также бывших и действующих заключенных.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что 110-я бригада ВСУ была уничтожена в Великой Новоселке. По его словам, до этого подразделение было обескровлено, поскольку часть техники, в основном иностранная, по решению командования была переброшена в Курскую область.

