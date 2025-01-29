Гагин: Бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, прекратила существовать

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшая Великую Новоселку в Донецкой народной республике (ДНР), прекратила свое существование, об этом заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

«В самом населенном пункте прежде всего размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной, потому что, по большому счету, когда подразделение теряет до 60-70 процентов личного состава, сил и средств, оно считается уничтоженным полностью», — отметил он.

Гагин добавил, что Великая Новоселка полностью контролируется российскими военными. Он уточнил, что ВСУ попали в котел и понесли большие потери. До этого подразделение было обескровлено, поскольку часть техники, в основном иностранная, по решения командования была переброшена в Курскую область.

По словам эксперта, личный состав бригады массово дезертировал и сдавался в плен, поскольку понимал, что удержать населенный пункт не получится.

27 ноября Минобороны РФ отчиталось, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль поселок Великая Новоселка, который ВСУ пытались удержать силами «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в России).

