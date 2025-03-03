В ДНР рассказали о продвижении ВС России на краснолиманском направлении

Пушилин: ВС России постепенно продвигаются на краснолиманском направлении

Российские военные постепенно продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«На краснолиманском направлении мы видим пусть не резкое продвижение вперед, но тем не менее полный контроль ситуации и при необходимости улучшение позиций нашими подразделениями», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР также раскрыл проблему подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. Она заключается в нехватке сил у украинских подразделений для контрнаступления у данного населенного пункта.

2 марта стало известно о переброске резервов ВСУ под Часов Яр. Пушилин отметил, что у украинских войск пока возможности для таких маневров есть, но продвижения армии России на данном участке передовой это не останавливает.